Транспорт 01 декабря 2023, 10:22 Собянин рассказал о проектах ЦОДД в Москве, улучшивших транспортную ситуацию на МКАД Собянин: пропускная способность на некоторых участках МКАД увеличилась на 15% Сайт мэра и правительства Москвы

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Транспортную ситуацию на МКАД постоянно улучшают. Так, за безопасностью на дорогах уже следят 770 камер, а дополнительные полосы помогают выстроить удобные маршруты. Благодаря модернизации, пропускная способность на некоторых участках увеличилась на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Проекты ЦОДД по переразметке на МКАД улучшили условия движения. На нескольких участках дороги пропускная способность увеличилась почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд — быстрее», — подчеркнул он.

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Кроме этого, дополнительный ряд появился на восьми участках и на двух съездах с магистрали, а также — 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД.

Еще на 70-м километре установили звуковое уличное оповещение ДТП и восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах.

Ранее утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити».