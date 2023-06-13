Транспорт 13 июня 2023, 14:17 Собянин рассказал о планах удвоить количество электробусов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: число электробусов в столице к концу 2024 года вырастет до 2255 Сайт мэра и правительства Москвы

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Число электробусов на улицах столицы станет больше в два раза в течение следующих нескольких лет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас по улицам Москвы ездит 1055 электробусов. В ближайшие годы их количество увеличится до 2255.

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Для этого в столице расширят сеть ультрабыстрых зарядных станций. До конца 2024 года в Москве их станет свыше 380.

Собянин уточнил, что дополнительные электробусы поставят ПАО «КамАЗ» и «Группа ГАЗ».

Ранее стало известно, что в этом году на востоке Москвы откроют третий электробусный парк.