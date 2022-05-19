Собянин рассказал о новшествах навигационного сезона на Москве-реке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Москвы-реки в навигационном сезоне 2022 года. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Количество экскурсионных маршрутов по реке выросло, расписание стало удобнее. Планируется реконструкция Южного речного вокзала, а Северный речной вокзал начнет принимать круизные лайнеры из разных регионов страны.

Также со временем появятся два регулярных рейса водного транспорта: Парк «Фили» — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост. Оплатить проезд там будет можно так же, как в метро.