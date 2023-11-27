Транспорт 27 ноября 2023, 10:47 Собянин рассказал о необычных станциях московского метро Мэр Москвы Собянин рассказал о новых станциях метро с уникальными конструкциями Сайт мэра и правительства Москвы

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Недавно построенные новые станции московского метро возвели с использованием уникальных конструкций. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, для Москвы характерен холмистый рельеф, что представляет сложность для разработчиков подземных магистралей, вынужденных адаптироваться к городскому ландшафту.

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«Нестандартный формат проекта бывает необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок», — отметил мэр.

Среди самых оригинальных сооружений глава города отметил станцию «Мичуринский проспект» на Солнцевской линии. Она знаменита тем, что стала первым полуподземным узлом столичного метро. Еще одна полуподземная станция этой ветки — «Пыхтино» — открылась недавно.

Станция «Ольховая» Сокольнической линии примечательна тем, что ее пространство разделила автомобильная дорога. Такая концепция считается новацией для российской транспортной архитектуры.

«Нижегородская» — кросс-платформенная станция, обслуживающая одновременно пассажиров Некрасовской и Большой кольцевой линии. Она стала первой в России пятипролетной станцией с четырьмя железнодорожными путями в одном помещении.

Ранее станцию «Электрозаводская» соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ в Москве.