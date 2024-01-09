Транспорт 09 января 2024, 17:29 Собянин рассказал о наградах московского метрополитена за 2023 год Собянин: московское метро получило свыше 10 национальных и международных наград РИА «Новости»

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Московский метрополитен завоевал свыше десяти национальных и международных премий и наград в 2023 году. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, Большая кольцевая линия установила рекорд в «Книге рекордов России» и получила множество наград в городских проектах.

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Новая станция метро «Пыхтино» завоевала международную архитектурную премию «Золотой Трезини-2023».

Проект «Инклюзивность в Московском метрополитене» стал лауреатом национальной премии за вклад в развитие цифровых городских систем столицы.

«Поздравляю всех сотрудников и строителей столичного метро, желаю новых рекордов и наград!» — отметил Собянин.

Кроме того, в 2023 году столичное метро получило новое оснащение. В нем появилось 360 новых вагонов «Москва 2020». Их запустили на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях подземки.