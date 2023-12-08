Транспорт 08 декабря 2023, 09:54 Собянин рассказал о модернизации системы навигации в метро Москвы за 10 лет Собянин назвал навигацию в метро Москвы полноценной экосистемой Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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В Московском метрополитене 10 лет назад специалисты приступили к модернизации навигации для удобства пассажиров. Они обновили указатели, повесили новые, изменили схему метро. О том, что еще изменилось в подземке, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Разработкой новой навигации мы начали заниматься 10 лет назад, и сегодня это уже не просто отдельные указатели метро, а полноценная экосистема, охватывающая все виды городского транспорта, включая самый новый — речной», — подчеркнул он.

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Например, в 2014 году появилась напольная навигация, подсказывающая направление пересадки на другие линии. Также «выросла» и схема метрополитена, а ее дизайн сделали более лаконичным и простым. Еще на станциях появились дополнительные стенды с указанием станций и пересадками.

Кроме этого, важным аспектом стало и освещение указателей непосредственно в подземке, а не только при входе в нее. В самих поездах появились сенсорные схемы и телевизоры, при просмотре которых можно узнать новости, прогноз погоды или познакомиться со знаменательными событиями в городе. А для маломобильных граждан разместили карту доступности.

Также, помимо указателей, в метро появились обозначения аэропортов и вокзалов, школ, больниц, театров, музеев и спортивных объектов, а на МЦК — комнаты матери и ребенка и уборных.

Собянин добавил, что в метрополитене модернизируют не только навигацию, но и вагоны. Например, в столице уже приступили к сборке улучшенной модификации вагонов «Москва-2020».