Транспорт 05 декабря 2023, 11:01 Собянин рассказал о модернизации общественного транспорта в Москве Собянин: 10 новых маршрутов городского транспорта охватили 30 районов Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Этой осенью в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта, которые охватили более 30 районов. О том, что еще изменилось за три месяца для пассажиров, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Например, маршрут № 147 связал ЖК в Московском со станцией метро „Филатов Луг“. На 577к в Сосенском теперь можно добраться до метро „Ольховая“», — поделился он.

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Кроме этого, за последние три месяца в столице улучшили трассы свыше 140 действующих маршрутов, ввели более 80 новых остановок и заменили более 300 старых.

Также в Москве запустили 12 новых выделенных полос. Например, шесть из них начали работать с 2 декабря. В общей сложности появилось свыше трех километров выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта.