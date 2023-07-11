Транспорт 11 июля 2023, 11:58 Собянин рассказал о грядущем открытии МЦД-4 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что МЦД-4 запустят уже этой осенью РИА «Новости»

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На встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов мэр столицы Сергей Собянин рассказал о проекте МЦД-4, который запустят уже этой осенью.

Работа над МЦД-4 началась в 2015 году. Он пройдет через центр города, охватив все вокзалы Москвы, кроме Павелецкого, и соединит разрозненные железные дороги. Для этого построили новые пути, эстакады, мосты, путепроводы и транспортные узлы.

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Мэр добавил, что сейчас основные работы закончили. В ближайшие месяцы наземное метро должно запуститься.

Помимо комфортных поездов и возможности проехать через всю Москву, появятся новые тарифы, сопоставимые по стоимости с ценой поездки на метро. Железнодорожный тариф уменьшится и можно будет бесплатно пересаживаться на линии.

Собянин назвал МЦД-4 полноценным наземным метро, полностью интегрированным в транспортную систему.

Ранее глава дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что почти 50 эскалаторов отремонтировали в столичном метро с начала года.