Основные работы на БКЛ завершатся в этом году | 360°

Транспорт 22 сентября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Основные работы на БКЛ завершатся в этом году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца этого года закончатся основные работы по строительству Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что потом к БКЛ присоединятся новые радиальные направления. В частности, уже готова проходка левого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии, открытие которой, по словам мэра, «позволит улучшить транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей северо-западных районов Москвы». Участком «Народное Ополчение» — «Звенигородская» будут пользоваться от 30 тысяч до 50 тысяч москвичей ежедневно, добавил Собянин.

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