Транспорт 17 ноября 2023, 10:45 Собянин проверил готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро Собянин: станция «Тютчевская» Троицкой линии метро Москвы готова более чем на 75 Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают строительство станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин оценил степень ее готовности в более чем 75%.

«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма», — подчеркнул он.

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«Тютчевская» будет восьмой по счету на новой изумрудной ветке. При выходе из нее можно попасть на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта.

Станция получила название в честь поэта Федора Тютчева, его отец владел местной усадьбой.

Ранее завершили планировку участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк».