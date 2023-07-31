Транспорт 31 июля 2023, 11:22 Собянин поздравил сотрудников Мосгортранса с юбилеем организации Мэр Москвы Собянин поздравил работников Мосгортранса с 65-летием организации Telegram мэра Москы Сергея Собянина

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В этом году Мосгортранс празднует свой 65-летний юбилей. Компания обслуживает около 700 маршрутов, которыми ежедневно пользуются примерно три миллиона человека. Работу общественного транспорта, а также достижения перевозчика отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Поздравляю сотрудников Мосгортранса с юбилеем! Успехов, новых маршрутов и приветливых пассажиров», — написал глава города.

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Собянин отметил, что за последние десять лет в городе сформировали новые стандарты перевозок и создали современную транспортную реальность.

Например, Москва стала первым в стране городом, где запустили электробусы. В новых округах и «Сколкове» наладили систему заказа общественного транспорта на ближайшую остановку. Кроме этого, для маломобильных граждан в столице действует «Социальное такси».

«Но самое главное достояние предприятия — люди. Это 25 тысяч человек, из которых порядка 14 тысяч — водители», — заключил Собянин.

Он отметил, что, благодаря их слаженной работе, общественный транспорт работает в городе как часы.

Ранее жителям столичного региона сообщили, что скоростные поезда «Иволга» и «Ласточка» запустят на МЦД-3 в августе.