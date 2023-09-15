15 сентября 2023, 17:28
Собянин подвел итоги первой недели работы новых станций салатовой ветки метро в Москве
Собянин: новыми станциями салатовой ветки метро воспользовались 213 тысяч раз
За неделю в Москве новыми станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались 213 тысяч раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, благодаря запуску финишного участка салатовой ветки более 500 тысяч человек смогли воспользоваться быстрыми и удобными маршрутам. Они позволят пассажирам сэкономить до 40 минут в день.
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Например, студенты и преподаватели теперь смогут намного легче добираться до Московского физико-технического института. От станции «Физтех» они смогут пересесть на бесплатный шаттл, который доставит их прямо до вуза, сообщил мэр.
Ранее сообщалось о том, что автобусы трех подмосковных маршрутов начнут останавливаться у новой станции метро «Физтех».
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Сергей Собянин
Москва 2023
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