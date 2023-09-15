Транспорт 15 сентября 2023, 17:28 Собянин подвел итоги первой недели работы новых станций салатовой ветки метро в Москве Собянин: новыми станциями салатовой ветки метро воспользовались 213 тысяч раз Сайт мэра и правительства Москвы

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За неделю в Москве новыми станциями «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии метро воспользовались 213 тысяч раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря запуску финишного участка салатовой ветки более 500 тысяч человек смогли воспользоваться быстрыми и удобными маршрутам. Они позволят пассажирам сэкономить до 40 минут в день.

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Например, студенты и преподаватели теперь смогут намного легче добираться до Московского физико-технического института. От станции «Физтех» они смогут пересесть на бесплатный шаттл, который доставит их прямо до вуза, сообщил мэр.

Ранее сообщалось о том, что автобусы трех подмосковных маршрутов начнут останавливаться у новой станции метро «Физтех».