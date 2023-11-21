Транспорт 21 ноября 2023, 10:16 Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров Собянин: пассажиры совершили более 725 миллионов поездок на МЦД за четыре года Сайт мэра и правительства Москвы

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С появлением МЦД-3 и МЦД-4 в этом году для москвичей заработали 74 новые станции, прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК и другие диаметры. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

За четыре года работы Московских центральных диаметров (МЦД) уроженцы столицы совершили свыше 725 миллионов поездок. Первые две линии наземного метро запустили в ноябре 2019-го, а в этом году начали работать МЦД-3 и МЦД-4.

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«С их запуском у горожан появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и другие диаметры. Серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории у станций МЦД стали привлекательнее для жизни и бизнеса», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, в городе завершили объединение железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК). В данный момент возводят новые городские вокзалы МЦД — Митьково и Петровско-Разумовская. Также в столице обновляют станции Беговая, Рижская, Малино, а также Курский вокзал.

До конца 2024-го планируют полностью обновить подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025-го — и четвертого.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что изменилось с открытием нового сквозного маршрута МЦД-3.