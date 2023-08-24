Транспорт 24 августа 2023, 15:24 Собянин подчеркнул важность создания транспортного каркаса в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о создании нового транспортного каркаса в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Зарядье» прошла деловая встреча в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). На ней мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом транспортном каркасе в городе. Об этом сообщил корреспондент АГН «Москва».

«Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас», — подчеркнул он.

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Также мэр назвал столицу крупнейшим транспортным узлом, через который проходит большая часть потоков.

Собянин рассказал, что в рамках реализации проекта построили МЦК, центральные диаметры. Благодаря этому восемь из десяти пригородных сообщений уже соединили. Таким образом специалистам удалось улучшить транспортную доступность даже самых отдаленных районов.

Ранее глава города назвал основные направления развития Москвы.