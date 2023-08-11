Транспорт 11 августа 2023, 10:01 Собянин подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры для пассажиров Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в городе Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Главная задача — сделать доступными пересадки между метро и наземкой. О том, где сейчас начали обновление, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, продолжают обновление территории вокруг станции метро «Парк Победы». Там разделят пешеходные и транспортные потоки. По итогам пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть работ завершат в сентябре.

Реклама

«Создаем инфраструктуру для удобной пересадки пассажиров между метро и наземным городским транспортом», — подчеркнул Собянин.

Кроме этого, на площадке для стоянки электробусов уже обновили теплосети, территорию благоустроили.

Еще специалисты приступили к реконструкции начала улицы Барклая. В результате работ на пересечении с улицами Неверовского и Генерала Ермолова появятся новые съезды. Также там обновят инженерные коммуникации и электрические сети, установят светофоры и фонари уличного освещения.

Ранее стало известно, что благоустройство возле станции «Крекшино» в Новой Москве выполнили на 60%.