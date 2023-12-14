Транспорт 14 декабря 2023, 10:25 Собянин оценил готовность Южной рокады в Москве в 89% Мэр Москвы Собянин оценил строительную готовность Южной рокады в 89% Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве продолжают строительство Южной рокады, которая свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением около 2,7 миллиона человек. Готовность объекта составляет 89%. В следующем году ее планируют ввести в строй, заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Строительство разделено на восемь участков, четыре из которых завершены. Остальные — на финальном этапе», — подчеркнул он.

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Например, на 65% готов участок от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, на 76% — реконструировали Донецкую улицу на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной.

Также на 98% выполнили работы на части от улицы Марьинский Парк до МКАД, на 71% — на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Ранее Собянин заявил, что масштабный проект реконструкции развязок на МКАД практически завершили. Из 22 дорожных узлов обновили 20. Последнюю из них планируют запустить в марте следующего года.