Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Щукинская» МЦД-2 и одноименный обновленный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом он написал в Instagram.

Новая станция объединила два района: Покровское-Стрешнево и Щукино.

В ближайшие месяцы «Щукинской» МЦД-2 воспользуются около восьми тысяч пассажиров в сутки, а к концу года пассажиропоток возрастет приблизительно на 20%.

Благодаря открытию станции горожане смогут построить альтернативные маршруты поездок по городу. За несколько минут они доедут до соседней станции «Стрешнево» и пересядут на МЦК. Для этого нужно пройтись по крытой пешеходной галерее. Кроме того, по второму диаметру получится без пересадок доехать до юга и юго-востока Москвы.

Пассажиры из Подмосковья получили новый транспортный узел, который позволит сделать пересадку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро, а также на автобусы и трамваи.

Открытие «Щукинской» МЦД-2 разгрузит станцию метро «Тушинская» примерно на 15%, Волоколамское шоссе, Северо-Западную хорду и Щукинскую улицу.

Старая станция «Покровское-Стрешнево» МЦД-2 закроется, отметило ИА НСН.