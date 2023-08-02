02 августа 2023, 15:28
Собянин открыл новый участок южного направления Московского скоростного диаметра
Мэр Москвы Собянин открыл новый восьмикилометровый участок южного направления МСД
Восьмикилометровый участок Московского скоростного диаметра, открытый сегодня, проходит от Южной рокады до МКАД. Работу сдали с опережением в пять месяцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, с открытием нового участка приближается завершение работ на Московском скоростном диаметре, сейчас выполнены примерно две трети от всего проекта. Запустить соединение с МСД планируется через месяц или два, заявил Собянин.
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«В районе станций Покровское и Красный Строитель возвели две эстакады. А на пересечении с путями Павелецкого направления — тоннель длиной 46 метров. Помимо этого, здесь сделали три подземных перехода и четыре путепровода к Кавказскому бульвару, через реку Городню и Котляковский ручей, на пересечении с Кантемировской улицей», — пояснил мэр.
Благодаря строящейся дороге жители шести районов смогут быстрее добираться как до МКАД, так и в центр столицы.
Ранее Собянин рассказал о результатах московской программы реновации за последние шесть лет.
Дороги
Сергей Собянин
Москва 2023
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