Транспорт 02 августа 2023, 15:28 Собянин открыл новый участок южного направления Московского скоростного диаметра Мэр Москвы Собянин открыл новый восьмикилометровый участок южного направления МСД Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Читать 360tv в

Восьмикилометровый участок Московского скоростного диаметра, открытый сегодня, проходит от Южной рокады до МКАД. Работу сдали с опережением в пять месяцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, с открытием нового участка приближается завершение работ на Московском скоростном диаметре, сейчас выполнены примерно две трети от всего проекта. Запустить соединение с МСД планируется через месяц или два, заявил Собянин.

Реклама

«В районе станций Покровское и Красный Строитель возвели две эстакады. А на пересечении с путями Павелецкого направления — тоннель длиной 46 метров. Помимо этого, здесь сделали три подземных перехода и четыре путепровода к Кавказскому бульвару, через реку Городню и Котляковский ручей, на пересечении с Кантемировской улицей», — пояснил мэр.

Благодаря строящейся дороге жители шести районов смогут быстрее добираться как до МКАД, так и в центр столицы.

Ранее Собянин рассказал о результатах московской программы реновации за последние шесть лет.