Транспорт 15 августа 2023, 15:00 Собянин открыл движение по двум эстакадам на юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин объявил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве на двух эстакадах с улицы Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе открыли движение на внутреннюю сторону МКАД. О дорогах, которые помогут жителям трех крупных районов столицы, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что эстакады появились в рамках программы реконструкции развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Этот участок продолжают дорабатывать, на сегодня он готов на 60%.

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«Новая развязка сделает комфортнее поездки для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино. Также будет проще добраться к крупным торговым комплексам „Садовод“ и „Мега“, где в день бывает порядка 150 тысяч человек», — заявил Собянин.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за этот год в городе планируется выстроить и реконструировать около ста километров дорог.