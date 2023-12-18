Транспорт 18 декабря 2023, 15:20 Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в Москве Мэр Москвы Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Движение по четырем полосам Дмитровского путепровода в сторону области открыли сегодня, 18 декабря, в Москве после масштабного обновления инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Старый путепровод был аварийным. Мы полностью заменили опоры и пролетные строения, реконструировали примыкающий участок Дмитровского шоссе, построили съезды», — уточнил глава города.

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На время работ для удобства автомобилистов возвели временный дублер. К его разбору уже приступили специалисты.

Кроме того, Собянин пообещал до Нового Года запустить еще три полосы по путепроводу в сторону центра. Полный демонтаж временного путепровода и открытие последней, четвертой, полосы запланировали на первый квартал следующего года, после чего движение на Дмитровском шоссе будет полностью восстановлено.

Обновленная конструкция путепровода создаст комфортные и безопасные условия для движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе и поездов МЦД-3. Проезд по Дмитровскому шоссе станет на шесть минут быстрее, а загруженность участка уменьшится на 17%.

«За последние годы мы построили заново и реконструировали 21 автомобильный путепровод через железнодорожные пути. В планах на ближайшие пять лет — ещё 17», — отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в Москве. В ближайшее время отремонтируют и построят более 20 километров дорог в разных районах города.