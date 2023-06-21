Транспорт 21 июня 2023, 15:18 Собянин открыл два участка южного направления Московского скоростного диаметра Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об открытии движения по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра.

Мэр уточнил, что шестиполосную трассу от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново ввели в эксплуатацию на полгода раньше срока. Длина участка составила 6,5 километра.

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Новая дорога снизит нагрузку на Шоссейную, Люблинскую и Краснодонскую улицы. Таким образом, более 650 тысяч жителей районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики получили доступ к новым маршрутам.

По словам Собянина, южный участок МСД стал одним из самых сложных за всю историю дорожного строительства в столице. Его общая протяженность составит около 100 километров. На нем будет расположено 55 эстакад и тоннелей.

Мэр добавил, что проект завершили на 70%. Основную часть МСД запустили через 26 районов столицы в сентябре прошлого года.

Ранее на востоке Москвы одобрили строительство новой автодороги.