21 июня 2023, 15:18
Собянин открыл два участка южного направления Московского скоростного диаметра
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке столицы
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об открытии движения по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра.
Мэр уточнил, что шестиполосную трассу от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново ввели в эксплуатацию на полгода раньше срока. Длина участка составила 6,5 километра.
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Новая дорога снизит нагрузку на Шоссейную, Люблинскую и Краснодонскую улицы. Таким образом, более 650 тысяч жителей районов Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики получили доступ к новым маршрутам.
По словам Собянина, южный участок МСД стал одним из самых сложных за всю историю дорожного строительства в столице. Его общая протяженность составит около 100 километров. На нем будет расположено 55 эстакад и тоннелей.
Мэр добавил, что проект завершили на 70%. Основную часть МСД запустили через 26 районов столицы в сентябре прошлого года.
Ранее на востоке Москвы одобрили строительство новой автодороги.
Дороги
Сергей Собянин
Москва 2023
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