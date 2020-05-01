Собянин назвал условия продления срока действия проездных

Ранее сообщалось, что срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт Москвы продлят после 1 мая, если за период самоизоляции они были использованы не более шести раз.

«Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП „Московский метрополитен“, ГУП „Мосгортранс“ на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 года по 11 мая года… при условии, что в период… было совершено не более восьми поездок», — следует из документа.

В Москве с 29 марта действуют дополнительные меры против распространения пандемии COVID-19, в том числе и продление сроков действия оплаченных и льготных проездных билетов после завершения ограничительных мер.