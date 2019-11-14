Собянин назвал сроки запуска МЦД

Первые линии МЦД откроются до конца ноября. С помощью карты «Тройка» можно будет бесплатно пересесть с центральных диаметров на МЦК и метро.

«По ссылке можно рассчитать стоимость поездки с учетом диаметров», — написал Собянин.

Благодаря введению новых тарифов местные жители сэкономят до 75% расходов на проезд.

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Первыми заработают МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск». Общая протяженность первых двух диаметров — 132 километра, они включают 57 станций. Позже по мере развития транспортной системы столицы число остановок увеличится до 66. Пересесть в метро или на МЦК можно будет с 19 станций.