Собянин: МЦД-5 откроется в Москве в 2024 году

Московский центральный диаметр (МЦД-5, «Ярославско-Павелецкий») должны ввести в эксплуатацию в 2024–2025 году. Об этом рассказала мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По данным ТАСС, МЦД-3 запустится в 2023 году. Открытие МЦД-4 тоже планируется на 2023 год, но может быть отложено до 2024.

«Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024–2025 годы», — рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что за последние несколько лет появились 90 станций метро, и до конца этого года откроются еще 10. Также сейчас открыты МЦД-1 и МЦД-2. Он добавил, что МЦД-3 связан с высокоскоростной магистралью (ВСМ).

«Поэтому вместе с железной дорогой мы работаем одновременно над входом ВСМ», — рассказал Собянин.

Также станция «Ольгино» будет построена в Балашихе в составе четвертого Московского центрального диаметра, который свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный.