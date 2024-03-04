Транспорт 04 марта 2024, 16:10 Собянин доложил Путину о росте доходов за счет строительства БКЛ Мэр Москвы Собянин: федеральный бюджет получил от БКЛ больше триллиона рублей РИА «Новости»

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Федеральный бюджет пополнился благодаря строительству Большой кольцевой линии — он получил уже больше триллиона рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил ему об итогах развития столицы в 2023 году. Собянин отметил, что благодаря БКЛ по Москве перемещаются около одного миллиона 300 тысяч человек в сутки. Проект также вносит существенный вклад в бюджет.

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«Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — указал мэр столицы.

Собянин добавил, что в 2025 году число поездок по БКЛ может вырасти до 2,3 миллиона в день.

Ранее о развитии городской экономики рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что запуск БКЛ положительно сказался на росте деловой активности столицы. По его словам, около новых станций метро начали строить объекты недвижимости.