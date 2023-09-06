Транспорт 06 сентября 2023, 14:48 Собянин анонсировал открытие МЦД-4 на этой неделе Мэр Москвы Собянин заявил, что МЦД-4 запустят на этой неделе РИА «Новости»

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Еще один Московский центральный диаметр, МЦД-4, запустят в столице на этой неделе. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время открытия новых станций Солнцевской линии метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

Этот диаметр станет самым длинным. Его протяженность составит 86 километров. На диаметре будет расположено 17 станций.

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Новую магистраль откроют 9 сентября и поделят на три тарифные зоны — Центральную, Дальнюю и Пригород. При этом с МЦД-4 пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры.

При этом время бесплатной пересадки на некоторых станциях нового маршрута увеличат до двух часов. Это позволит пассажирам успевать доехать с последних станций до нужного места без переплаты.

Ранее сообщалось о том, что обкатка будущего МЦД-4 стартовала на участке от Апрелевки до Железнодорожной.