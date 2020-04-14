Со вторника метро закроет часть вестибюлей на 20 станциях

Метро Москвы со вторника, 14 апреля, закроет часть вестибюлей на 20 станциях. Причиной стала низкая нагрузка, сообщили в пресс-службе Мосметро.

«Московский метрополитен с 14 апреля временно закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций — там, где поток пассажиров снизился в разы», — уточнили в организации.

Сами станции будут работать, просто вход и выход будет возможен соседние вестибюли. В метро также сообщили, что поезда ходят по рабочему графику, несмотря на более чем 80% снижение пасспотока. Это делается для того, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.

«Закрытие отдельных вестибюлей — временное явление. В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей», — сказано на сайте.

Источник фото: телеканал «360»

На некоторых из указанных станций проходит меньше 15 человек в час, и менее 200 в день. При том что до эпидемии через них проходило до 1,3 тысячи человек в день.

С 15 апреля жителям Москвы и Подмосковья, чтобы выйти из дома, нужно получить электронный пропуск. «360» подготовило инструкцию по его получению.