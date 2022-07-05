Снижение цен на иномарки назвали невозможным в ассоциации дилеров РОАД

Экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев прокомментировал новость о снижении цен на иномарки в России до конца года. По его словам, параллельный импорт автомобилей до сих пор не работает, при этом продажи в июне лишь выросли, написало ИА НСН.

«Для того, чтобы иномарки подешевели, должно быть два фактора: насыщение рынка большим количеством автомобилей и желание покупателей приобрести автомобиль. В том виде, в котором сейчас реализован параллельный импорт, он не работает. Какое-то количество машин будет привезено под персональные нужды, но с точки зрения наполнения рынка это не решает проблему», — сказал он.

Мосеев считает, что в настоящий момент автодилерам невыгоден высокий спрос.

«Стимулировать спрос можно, когда у тебя есть понимание, что будут автомобили. А когда ты понимаешь, что до конца года „Фольксваген“ поставит на всю дилерскую сетку пять тысяч машин со склада в России, нет никакого смысла стимулировать спрос: сегодня ты продашь все автомобили, а за счет чего завтра содержать дилерский центр?» — задался вопросом экс-президент РОАД.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал снижение цен на автомобили до конца текущего года.