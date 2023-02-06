Транспорт 06 февраля 2023, 17:39 Снижение числа угонов автомобилей спрогнозировали в России

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Эксперты страхового рынка считают, что число угонов и краж автомобилей в 2023 году в России не превысит 20 тысяч случаев. Об этом написали «Известия» со ссылкой на агентство «Национальные кредитные рейтинги».

По данным специалистов, наибольший рост угонов может произойти в период с марта по конец июня текущего года, что спровоцирует рост продаж страховок.

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Снижение количества автомобильных угонов эксперты связывают с возросшим числом раскрываемости подобных преступлений.

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