06 февраля 2023, 17:39
Снижение числа угонов автомобилей спрогнозировали в России
Эксперты страхового рынка считают, что число угонов и краж автомобилей в 2023 году в России не превысит 20 тысяч случаев. Об этом написали «Известия» со ссылкой на агентство «Национальные кредитные рейтинги».
По данным специалистов, наибольший рост угонов может произойти в период с марта по конец июня текущего года, что спровоцирует рост продаж страховок.
Реклама
Снижение количества автомобильных угонов эксперты связывают с возросшим числом раскрываемости подобных преступлений.
Реклама
Машины
Реклама
Реклама