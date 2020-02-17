Снимок новой версии Kia Sorento появился в интернете

Внешний вид машины отвечает фирменной концепции «Улыбка тигра». Новая версия Sorento обладает передним бампером с крупным воздухозаборником, широкой решеткой радиатора и узкими светодиодными фарами.

Производитель установил в салон 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Его диагональ — 10,25 дюйма. Также внутри появилась беспроводная зарядка для смартфонов.

Серийный автомобиль получил гибридную силовую установку. Она сочетает в себе турбомотор на 1,6 литра и электродвигатель.

В новинку также добавят улучшенные системы безопасности и помощи водителю.