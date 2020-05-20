Снимок новой модели Haval появился в интернете

По информации газеты «Известия», на снимке заметны подробности новой модели. Можно предположить, что в машине появится массивный центральный тоннель с контрастными вставками.

Салон внедорожника оснастят мультимедийной системой с сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Сиденья дополнят развитой боковой поддержкой.

В настоящее время остаются неизвестными технические подробности Haval H5 и дата его премьеры.