Снимок новой модели Haval появился в интернете
Китайский автопроизводитель Haval готовится к выпуску внедорожника H5 нового поколения. В интернете появилась шпионская фотография автомобиля. Об этом сообщило издание Motor.
По информации газеты «Известия», на снимке заметны подробности новой модели. Можно предположить, что в машине появится массивный центральный тоннель с контрастными вставками.
Салон внедорожника оснастят мультимедийной системой с сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Сиденья дополнят развитой боковой поддержкой.
В настоящее время остаются неизвестными технические подробности Haval H5 и дата его премьеры.