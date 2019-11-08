Снимки новой Lada Vesta опубликовали в Сети

Разработчики оснастили новую версию бесступенчатым автоматом, а также мотором от Renault H4Mk объемом 1,6 литра. Также на багажнике установили спойлер, а на выхлопной трубе хромированную насадку.

Салон получил новую тканевую обивку и кожаный руль с подогревом. Новая Vesta на автомате способна разгоняться до 100 километров в час за 12,2 секунды. Максимальная скорость авто составила 170 километров в час.

Предполагается, что стоимость новинки с вариатором составит на 50 000 рублей больше, чем была на роботизированной коробке передач.