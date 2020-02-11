Снимать техосмотр на видео не потребуется. МВД ошиблось в проекте закона

Поправки в закон о техосмотре начнут действовать 8 июня 2020 года. С этого времени диагностическую карту на машину будут оформлять в электронном виде. Автовладелец сможет получить ее бумажную копию.

Во время техосмотра нужно будет сделать три фотографии. Первую — перед диагностикой. Автомобиль нужно снять сзади, чтобы были различимы марка, модель, цвет и госномер.

На второй снимок, который делается во время осмотра, должен попасть VIN-номер. В конце диагностики делается последний снимок, на котором машина фотографируется спереди.

Видеофиксацию планировалось внедрить изначально, но затем от нее отказались из-за высоких затрат на хранение и обработку данных.

«360» подробно писал о том, как в 2020 году изменятся правила прохождения техосмотра и сдачи экзамена на права. Самое заметное нововведение для начинающих водителей — отказ от экзамена на площадке. Вместо демонстрации «змейки», параллельной парковки и въезда в гараж на автодроме с октября похожие элементы нужно будет выполнять уже в городе.