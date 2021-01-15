Снегопад задержал 13 авиарейсов в Краснодаре

К 10:00 в Краснодаре задержали 13 рейсов. Два из них, авиакомпаний «Победа» и S7, отправили на запасные аэродромы в Сочи и Минеральные Воды соответственно. Еще один рейс «Победы» в Екатеринбург отменили, пассажирам готовы вернуть авиабилеты. Туристам предлагают напитки и горячее питание.

Время вылета задержанных рейсов будет в дальнейшем корректироваться в зависимости от улучшения погодных условий.

Обслуживание рейсов началось с 11:00. Сотрудники аэропорта регистрировали и оформляли багаж на рейсы в Брянск, Санкт-Петербург и Москву (Шереметьево).

Перед началом снегопада все службы аэропорта перешли в состояние повышенной готовности. Работники и дальше активно расчищают и обрабатывают химреагентами взлетную полосу, рулежные дорожки и перрон.

Вечером 14 января в Краснодаре пошел снег, который перестал идти только к утру. Согласно прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение дня. Из-за непогоды водителей призвали пересесть на общественный транспорт, но на дорогах все равно образовались пробки.