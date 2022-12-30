Транспорт 30 декабря 2022, 20:45 Снегопад сорвал почти 50 рейсов в аэропортах Москвы «Яндекс. Расписание»: почти 50 рейсов отменили или перенесли из-за непогоды в Москве Dmitry Ant / Unsplash

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Из-за сильного снегопада 30 декабря в столичных аэропортах отменили или задержали почти 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Больше всего изменений — в Домодедове.

Серьезнее всего ситуация в аэропорту Домодедово — там задержали 27 рейсов и один отменили. В Шереметьеве задержали 10 вылетов, два рейса отменили. Во Внукове отменили тоже два, но задержали всего семь вылетов.

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Днем 22 декабря в Москве тоже был снегопад. Тогда из-за непогоды отменили или перенесли более 60 рейсов в трех столичных аэропортах.

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Вечером 29 декабря из Москвы в Калининград должен был вылететь самолет. В какой-то момент у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк. Экипаж принялся тушить зарядное устройство, а людей вывели на улицу. В итоге рейс пришлось перенести на несколько часов. Очевидица произошедшего рассказала «360», что в салоне началась паника, но в итоге все закончилось благополучно.

Позже пауэрбанк загорелся в пассажирском самолете, который летел из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. Из-за воспламенения устройства пострадали два человека. Лайнер экстренно посадили на Сахалине.