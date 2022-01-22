Снегопад помешал самолету из Сочи сесть в аэропорту Пскова

Обрушившийся на Псковскую область обильный снегопад помешал посадке самолета из Сочи. Борт отправили на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы областной администрации.

В администрации Псковской области добавили, что до аэропорта назначения пассажиров рейса довезут на автобусах.

«Самолет рейса „Сочи — Псков“ из-за сильного снега не смог сесть в Пскове и был направлен на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Пассажиры прибудут в Псков на автобусе», — говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями авиакомпания «Азимут», которой принадлежит самолет, отменила рейс из аэропорта Пскова в Сочи. В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что пассажиры могут дождаться завтрашнего рейса или получить деньги за свои билеты, в том числе невозвратные.