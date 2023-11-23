Транспорт 23 ноября 2023, 20:58 Снегопад парализовал работу столичных аэропортов Более 30 рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Москвы из-за снегопада РИА «Новости»

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Снегопад в Москве внес свои коррективы в работу воздушных гаваней. В трех столичных аэропортах массово отменили и задержали свыше 30 рейсов. Данные привел сервис «Яндекс Расписание».

По последней информации, во Внуково задержали семь рейсов и пять отменили, в Домодедово вылетят не по графику восемь самолетов, еще три рейса не состоятся.

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В Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Власти Москвы продлили на пятницу, 24 ноября, желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы. По прогнозам синоптиков, в столице ожидается метель, что приведет к приросту снега до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.