23 ноября 2023, 20:58
Снегопад парализовал работу столичных аэропортов
Более 30 рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Москвы из-за снегопада
Снегопад в Москве внес свои коррективы в работу воздушных гаваней. В трех столичных аэропортах массово отменили и задержали свыше 30 рейсов. Данные привел сервис «Яндекс Расписание».
По последней информации, во Внуково задержали семь рейсов и пять отменили, в Домодедово вылетят не по графику восемь самолетов, еще три рейса не состоятся.
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В Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили два. Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Власти Москвы продлили на пятницу, 24 ноября, желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололедицы. По прогнозам синоптиков, в столице ожидается метель, что приведет к приросту снега до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
Москва 2023
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