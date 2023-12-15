Транспорт 15 декабря 2023, 08:47 Снегопад не сказался на работе Московской железной дороги Московская железная дорога сообщила о стабильном движении поездов РИА «Новости»

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Несмотря на сильный снегопад, поезда в Москве ходят по обычному графику. На расчистку путей вывели около 100 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Несмотря на сложные погодные условия на Московской железной дороге обеспечивается стабильное движение поездов», — сообщили представители компании.

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Расчистку железнодорожной инфраструктуры организовали в круглосуточном режиме. Ночью снег убирали свыше двух тысяч человек и 94 единицы спецтехники, утром — вдвое больше рабочих на 136 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машинах. Одновременно расчистили пассажирскую инфраструктуру. В МЖД заявили, что в случае необходимости привлекут дополнительные силы.

За сутки в Москве под влиянием циклона «Ваня» выпала пятая часть месячной нормы осадков, в ближнем Подмосковье — треть. В субботу, по прогнозу синоптиков, снегопад прекратится.