Снегоходы стали популярнее среди россиян
Сервис «Авито Авто» выяснил, что в нынешнем году снегоходы стали популярнее среди россиян. С результатами исследования ознакомились «Известия».
По данным издания, по сравнению с прошлым годом снегоходы стали доступнее на 3%. Их средняя стоимость составила порядка 285 тысяч рублей. Больше всего снегоходов купли в Перми, Барнауле, Ульяновске и Воронеже. Самая высокая цена на этот транспорт зафиксирована в Омске (410 тысяч рублей), самая низкая — в Саратове и Ульяновске (155 тысяч и 153 тысяч соответственно).