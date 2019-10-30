Снег и летняя резина увеличили количество ДТП в Москве вдвое

Из-за выпавшего снега в Москве и летней резины на машинах жителей столицы количество аварий увеличилось в два раза. Пробки в городе достигли восьми баллов.

В ЦОДД объяснили, что восьми-девяти-балльные пробки образовались в городе из-за водителей, которые не послушались рекомендаций центра и выехали в снежную погоду на летней резине. По состоянию на 18:45 в столице трафик оценили в девять баллов, но к 20:00 их уровень снизился до восьми.

В центре вновь порекомендовали автомобилистам не выезжать на летней резине, чтобы не усугубить и так трудную ситуацию. Аварии встречаются на вылетных магистралях. Да и на Третьем транспортном кольце ситуация плачевная — 10 аварий. В районе Садового кольца — три.

По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад в Москве продлится до вечера. На окраинах может образовать снежный покров высотой до двух сантиметров, однако к выходным он растает.