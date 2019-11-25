СМИ узнали о повышении утильсбора на машины в 2020 году

В новом году автомобилистов ждет увеличение утильсбора на транспорт. По данным СМИ соответствующее повышение с 2020 года утвердило правительство России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 ноября одобрил постановление об увеличении стоимости утилизационного сбора. Документ подразумевает рост ставок начиная с 1 января 2020 года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на постановление.

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Больше всего повышение сбора коснется легковые автомобили. В этом сегменте ставки вырастут на порядка 110,7%. Наименьшее увеличение (на 46,1%) будет на машины с объемом двигателя до литра. Если двигатель у автомобиля от 3,5 литра, то утильсбор вырастет на 145%.

Самые популярные машины среди автолюбителей с двигателем от одного до двух литров попадут под увеличение утилизационного сбора на 112,4%.

По словам аппарата вице-премьера Дмитрия Козака, повышение ставки стало реакцией на уменьшение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. При этом источник издания отметил, что рост утилизационного сбора приведет к вынужденному росту цен на автомобили.