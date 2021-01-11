СМИ узнали о новых нарушениях, за которые в России будут лишать водительских прав

Водителя могут лишить прав, если он в течение года совершит выезд на встречную полосу, проедет на красный свет или сядет за руль пьяным.

В ведомстве отметили, что будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе. Туда также войдет превышение скорости на 60 километров в час и другие нарушения. Однако фиксация автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будет.

Также по инициативе сотрудников полиции будут ужесточено наказание для пьяных водителей, которые перевозили детей до 16 лет.

Изменения также коснутся водителей, которые ездят без ОСАГО. Если нарушение зафиксировано на камеру, штраф для автовладельца будет составлять 800 рублей. Но оштрафовать его могут не более одного раза за сутки. В Минюсте отметили, что для оформления страховки достаточно 24 часов.

10 января для российских автомобилистов вступил в силу новый штраф. Теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Нарушения будут фиксировать камеры.