СМИ: утилизационный сбор задумали повысить на все автомобили в России

«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — привело агентство слова одного из собеседников.

Представитель отрасли добавил, что решение об индексации хотят принять из-за ослабления позиций рубля, которое уменьшает совокупный торговый барьер. Другой источник подтвердил, что власти намерены поднять утильсбор. Он связал это с завершением срока действия соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО.

«Нам говорилось, что такие планы [по индексации утилизационного сбора] есть, но формально решение еще не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта — он и так неплохо защищен. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты», — заявил третий собеседник агентства.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году и повышался уже трижды. Последнее увеличение произошло в начале 2020 года. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров допускал, что утильсбор могут поднять в 2021 или 2022 году.