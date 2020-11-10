СМИ уличили авиакомпании в навязывании пассажирам страховки от COVID-19

Опрошенные изданием авиакомпании подтвердили, что действительно продают полисы от коронавируса вместе с билетами на рейс. Такая услуга пользуется среди пассажиров популярностью. Держатель полиса в случае заражения может рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей.

Но прокомментировать ситуацию, когда от этой услуги нельзя отказаться там не смогли. В Роспотребнадзоре заявили, что никаких жалоб от граждан на навязывание страховок от коронавируса в ведомство не поступало.

При этом там отметили, что такое поведение со стороны перевозчика недопустимо, так как нарушает права клиента. В случае жалобы со стороны пассажира авиакомпания обязана возместить убытки от приобретения навязанной услуги.

Опрошенные эксперты заявили, что отсутствие жалоб в Роспотребнадзор может говорить о том, что граждане стали внимательнее читать договоры, поэтому те, кто не согласились с этой услугой нашли способ от нее отказаться. При этом сам полис назвали полезным, так как во время перелета пассажиру придется контактировать с большим количеством людей.