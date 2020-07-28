СМИ сообщили о «масочных рейдах» в московском метро

В московском метро сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» и полицейские начали проводить масочные рейды. На нарушителей составляются протоколы.

Пассажирам без средств индивидуальной защиты придется оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, передает Мослента. Москвичи уже стали сообщать о масочных рейдах на некоторых станциях метро. Полиция и специальные патрули останавливают пассажиров и проверяют наличие масок и перчаток. Например, на «Савеловской» и «Электрозаводской» людей без средств индивидуальной защиты просто не пускали в подземку.

Ранее сообщалось, что португальские ученые создали маску, которая убивает коронавирусную инфекцию. Инновационное средство защиты способно выдержать до 50 стирок. Специальное покрытие маски, состоящее из нескольких слоев, нейтрализует COVID-19 при контакте с тканью. Ученые-разработчики уже провели множество испытаний нового средства и доказали его эффективность. Всего с начале пандемии в Португалии выявили порядка 50 тысяч больных коронавирусом. Погибли почти две тысячи человек.