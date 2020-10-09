СМИ сообщили, что Toyota перестанет производить Land Cruiser 200

В СМИ пишут, что Toyota якобы разрабатывает альтернативу внедорожнику. При этом никаких подтверждений этого нет. Также появились слухи о том, что Land Cruiser 200 останется на нашем рынке. Представители российского офиса Toyota Motor заявили, что не комментируют слухи о будущем этой модели.

Отмечается, что модель Lexus LX останется в линейке премиального бренда. Вместе с тем нынешний 5,7-литровый V8 заменит наддувный шестицилиндровый мотор.