СМИ: скоростных магистралей в России станет втрое больше

«Автодор» представил концепцию перспективной «опорной сети» автодорог до 2035 года. Документ разрабатывали при участии Росавтодора и Аналитического центра при правительстве РФ.

В нем идет речь о строительстве хордовых магистралей в обход столицы, сообщила газета «Коммерсант». Их проложат по направлениям Санкт-Петербург — Ярославль — Пермь и Саратов — Тамбов — Псков. Планируется ввод дороги от Набережных Челнов, которая пройдет в Хабаровск через Екатеринбург, Омск и Новосибирск.

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Ожидается, что общая протяженность скоростных магистралей вырастет с пяти до 17,6 тысячи километров к 2024 году. Состоять сеть будет как из платных, так и бесплатных трасс федерального и регионального значения.

В «Автодоре» полагают, что благодаря новым дорогам время перемещения грузов и пассажиров сократится. Например, от белорусской границы до Казахстана можно будет добраться за 18 часов вместо 27. Путь от Екатеринбурга до побережья Черного моря тоже станет короче — 22 часа против 33.

Точный объем финансирования пока не называется. В Минтрансе указали, что деньги нужны «достаточно большие». До трети требуемой суммы обеспечат частные инвесторы.