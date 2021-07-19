СМИ: сенаторы предложили ужесточить правила техосмотра

Комитет Совета Федерации по экономической политике заявил, что выступает против предложения ГИБДД отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По данным издания, сенаторы направили на рассмотрение в кабмин собственный план реформирования системы. Он позволит не только сохранить, но и ужесточить уже действующие правила техосмотра.

Речь идет о переносе с 1 марта 2022 года на 1 октября 2021 года даты вступления в силу поправок в КоАП. По ним при фиксации нарушения дорожной камерой владельца авто оштрафуют на две тысячи рублей в случае, если диагностическая карта (ДК), которая подтверждает прохождение ТО, не оформлена.

В Совете Федерации также предложили потребовать от водителей возить с собой ДК и предъявлять ее инспектору. В противном случае сумма штрафа составит 500 рублей.

Также сенаторы намерены внести изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О рекламе» для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт», отметила газета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил изданию, что правительство обдумывает различные варианты реформы. Среди них упрощение и оптимизация техосмотра или его отмена.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.