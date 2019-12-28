СМИ: самолет с 200 пассажирами приготовился к аварийной посадке в Екатеринбурге

Лайнер вылетел из Кольцово и направлялся в Симферополь, но не полетел по заявленному маршруту. Воздушное судно кружило над Сысертью. Пилот решил вырабатывать топливо и потом запросил об обратной посадке в аэропорту вылета, утверждает местное СМИ.

Ожидается, что самолет приземлится в 16:10 по местному времени (14:10 по Москве). В аэропорту уже дежурят бригады скорой помощи.

Борт выполнял рейс U62931 Екатеринбург-Симферополь, уточнили в агентстве Ura.ru.

В пресс-службе Кольцово пообещали прокомментировать случившееся позже, отметило издание.