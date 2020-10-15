СМИ: рынок испугался, что беспилотники приравняют к самолетам

Идея Минтранса об обязательной сертификации малых дронов не понравилась участникам рынка. С критикой они восприняли и предложение обучать пилотов таких беспилотников, как экипажи других воздушных судов.

В ассоциации «Аэронет» увидели в инициативе серьезные риски для сегмента дронов весом 30 и меньше килограммов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на резолюцию расширенного заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в целях обеспечения реализации плана мероприятий НТИ.

Представители ассоциации заявили, что при реализации предложений Минтранса затраты на получение разрешений для коммерческого использования беспилотников существенно вырастут. Это либо затормозит развитие рынка, либо приведет к уходу большей его части в теневую область.

Эксперты полагают, что дополнительные расходы понесет и бюджет: они возникнут из-за необходимости компенсировать значительные траты разработчиков и владельцев дронов на сертификацию. Дополнительная сертификация образовательных организаций тоже будет стоить денег. В итоге использование беспилотников станет невыгодным, по сравнению с альтернативами.

В «Аэронете» не стали отрицать, что сертификация необходима, однако предложили действовать по упрощенным схемам. В Минтрансе рассмотреть предложения согласились и заявили, что оснований для пугающих трактовок ассоциации нет.